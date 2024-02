Orso M90, come è stato ucciso: caccia con il radiocollare poi il colpo di fucile e il proiettile che "esplode" nel corpo

La caccia grazie al radiocollare, poi il colpo di fucile. Così è stato ucciso, in val di Sole, l'orso M90. È stato rintracciato martedì dalla squadra della forestale, composta da due uomini. Eppure non è stato facile trovarlo. Descritto come «molto mobile, anche d'inverno» per la sua giovane età, è stato abbattuto con un proiettile calibro 300 mirando al cuore, sparando subito sotto la scapola. I fucili sono quelli che i cacciatori americani utilizzano per le grandi prede e i proiettili, a espansione, sono quelli che «esplodono» dentro al corpo. Questi ultimi non possono essere utilizzati in ambito militare proprio per questa caratteristica, ma nella caccia sì.

Orso M90, perché è stato ucciso? Il precedente, il pericolo per l'uomo e l'ordinanza: come si è arrivati alla decisione