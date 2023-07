Nubifragio a Milano, i 20 minuti di inferno alle 4 di notte: cosa è successo? Vento fortissimo, fulmini, grandine e l'effetto ​Downburst

Nubifragio Milano - Venti minuti di inferno che hanno fatto gridare all'apocalisse. Nella notte un violento temporale ha colpito Milano, svegliando la città attorno alle 4, prima che le luci dell'alba iniziassero ad affacciarsi. Fulmini, tuoni e una tempesta di raffiche di vento e pioggia torrenziale con diversi tetti scoperchiati e alberi caduti. Non è ancora partita la conta dei danni, ma le prospettive non sono positive. «Mai visto un temporale del genere», «è l'Apocalisse», «che paura, è un incubo, siamo senza corrente» hanno scritto diversi utenti sui social, postando foto e video della tempesta. La fortissima pioggia ha causato anche allagamenti in diverse abitazioni, con l'acqua che colava dai muri e dal soffitto, entrando da porte e finestre blindate, nonostante sia durata appena venti minuti. Il maltempo non sta dando tregua alla regione Lombardia. Ieri una donna ha perso la vita a Lissone (Monza e Brianza) dopo essere stata schiacciata da un albero.