Nubifragio a Bardonecchia, tsunami di fango e detriti: camper con sei persone travolto dalla piena

Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia, in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per effetto della pioggia i corsi d'acqua si sono ingrossati e il Rio Merdovine è esondato. Le prime segnalazioni parlano di danni e disagi. Una persona risulta ferita, per fortuna non gravemente, dopo l'esondazione del Rio Merdovine che ha investito ieri sera la città di Bardonecchia.

