Caldo fino a martedì, poi nubifragi e grandinate: ecco dove. Al Centro-Sud ancora l'anticiclone africano

Martedì sarà il giorno del picco del caldo. Una vera e propria estate, con temperature fino a 10 gradi oltre le medie stagionali. Poi però un fronte atlantico collegato a una saccatura in transito sull'Europa centrale riuscirà a fare breccia nell'anticiclone africano portando dei temporali, anche forti sulle regioni settentrionali. Dunque martedì, spiega 3BMeteo - si conferma come la giornata di passaggio che vedrà il culmine del caldo ma anche l'arrivo delle prime piogge con un successivo calo delle temperature. In realtà l'anticiclone africano resterà ancora dominante al Centro-Sud, dove ci saranno solamente dei passaggi nuvolosi e a tratti anche qualche episodio piovoso ma di scarsa importanza con un calo termico che sarà piuttosto contenuto.

Anticiclone africano, martedì picco di caldo (fino a 36°) prima dell'arrivo dei temporali. Ecco le previsioni per i prossimi giorni