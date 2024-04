«Un piano storico». Riarmo massiccio per la Norvegia. Il governo prevede di aumentare il proprio bilancio per la difesa di 600 miliardi di corone norvegesi (circa 51,6 miliardi di euro) entro il 2036. Il che porterebbe la spesa militare al 3% del PIL. L'investimento è inteso come una risposta alla crescente ostilità della Russia. Secondo l'annuncio, nei prossimi 12 anni il Paese spenderà circa 139,6 miliardi di euro per le sue forze armate. Nel 2036, il bilancio militare dovrebbe raggiungere i 14,3 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 6,1 miliardi di euro del 2022.

