Noemi Bocchi, ecco la risposta a Ilary Blasi “Unica”: «Cose che non valgono niente»

Noemi Bocchi ha rotto il silenzio dopo il racconto choc di Ilary Blasi nel suo nuovo documentario su Netflix, "Unica". L'ex moglie di Francesco Totti ha rivelato alcuni dettagli sul divorzio rimasti segreti fino al 24 novembre (giorno in cui è stato reso disponibile sulla piattaforma online il documentario) e non solo. La conduttrice non ha mai nominato la "nuova" compagna dell'ex Capitano, ma le foto hanno parlato da sole.