Thaon di Revel, ecco il Pattugliatore inviato dall'Italia in Medio Oriente: sistema "light" di combattimento e il motto "In nomine virtus"

Anche l'Italia si appresta a mostrare la sua presenza navale nell'area Est del Mediterraneo, che può già contare sulle task force inviate dagli Stati Uniti, dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Gli Usa hanno mostrato tutto il loro potenziale marino con l'arrivo della USS Gerald R. Ford prima e della portarei USS Dwight D. Eisenhower in queste ore (diretta però nel Golfo Persico), la Francia ha schierato la porta elicotteri Tonnerre in supporto all'Alsazia e alla Surcouf, il Regno Unito ha optato per un gruppo composto da due navi: la ausiliaria di classe Bay Landing Ship Dock (LSD) RFA Lyme Bay e la RFA Argus. Ora è il turno del nostro Paese che ha deciso di inviare il Pattugliatore Polivalente d'Altura Thaon di Revel della Marina Militare. Ad annunciarlo è Palazzo Chigi.