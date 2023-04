Nathalie Caldonazzo all'Isola dei Famosi: l'amore con Troisi, l'incidente che l'ha resa invalida, il fidanzato ex calciatore

Nathalie Caldonazzo, 53 anni, è un’attrice, showgirl, ballerina ed ex modella. E’ diventata molto famosa quando nel 1997 entra a far parte, come prima ballerina, della Compagnia del Bagaglino. Torna per la seconda volta all'Isola dei Famosi 2023, dove aveva già partecipato nel 2017.