Moana Pozzi, la madre: «Quel maledetto giorno in cui incontrò Schicchi e gli ultimi giorni in ospedale. Al cimitero non c'è pù, non dirò a nessuno dov'è»

Rosanna Alloisio, 82 anni, è la madre di Moana Pozzi, la diva del porno morta il 15 settembre del 1994 a soli 33 anni per un tumore al fegato. «Le ripetevo: “Non spogliarti, non li fare quei brutti film - racconta in un'inyervista al Corriere della Sera - Dio sa se ci ho provato a convincerla, non c’è stato santo. “Mammina, non ti arrabbiare, tanto lo so che mi vuoi bene lo stesso. In fondo non piacciono nemmeno a me”, mi rispondeva». E ancora: «Litigavamo. Le passava subito. “Quelle parole cattive che ti ho detto, dimenticale, non ne pensavo nemmeno una”. Impossibile non amarla. A volte mi chiamava da Los Angeles solo per chiedermi una ricetta. O per dirmi che mi aveva comprato un paio di scarpe a pois, li adoravo. Non devo perdonarla di niente, quello spetta solo a nostro Signore».