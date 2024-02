Milano Fashion Week al via il 20 febbraio: dalla nuova Moschino al ritorno di Marni, il calendario giorno per giorno

Tutto pronto per la Milano Fashion Week. A partire da domani, migliaia di modelle, stilisti, fotografi e celebrities si riverseranno nelle strade del capoluogo Meneghino, pronto ad accogliere sfilate, eventi e presentazioni per tutta la settimana. A sfilare, le collezioni femminili per l'autunno-inverno 2024-2025, tra debutti e grandi ritorni. Tra gli osservati speciali, Moschino, Tod's e Blumarine, guidati da tre nuovi direttori creativi.

