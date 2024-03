Giovedì 28 Marzo 2024, 09:13

La Ternana ha ripreso gli allenamenti con i riflettori puntati sulla difesa. Lunedì primo aprile, di riflettori, si accenderanno quelli dello stadio Ferraris di Genova per la sfida in notturna con la Sampdoria, ma nell'attesa l'allenatore dei rossoverdi Roberto Breda tiene d'occhio il pacchetto arretrato. La ripresa del campionato di serie B arriva con un'assenza per squalifica proprio lì dietro, quella di Lorenzo Lucchesi. In più, si valutano le condizioni fisiche di due giocatori dello stesso reparto, uno dei quali è indiziato proprio come prima scelta per giocare al posto del giovane di scuola Fiorentina. Come centrale di sinistra si attende il ritorno di Christian Dalle Mura, già schierato per due gare di fila, a Palermo e a Parma. Il giocatore, alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di pausa concessi alla squadra, è tornato a lavorare in gruppo dopo aver fatto delle corse a bordo campo nella prima parte della seduta. Questo lascia ben sperare, dopo che sabato e domenica scorsi aveva solo svolto lavoro differenziato. Qualche acciacco fisico, per lui, ma ora va decisamente meglio. Dalle Mura torna così favorito per giocare a Marassi dal primo minuto nell'undici di base della Ternana.

L'altra situazione da valutare, nel pacchetto difensivo, era legata a Marco Capuano. Il capitano aveva saltato domenica la seduta congiunta con la Primavera limitandosi solo corsa a bordo campo. Ma nella ripresa del mercoledì, sotto l'umidità e la pioggia all'antistadio Taddei, lui c'era e ha svolto tutto il lavoro in gruppo. Capuano, dunque, sarà a guidare la difesa anche contro la Sampdoria. Tutto liscio, invece, per Filippo Sgarbi, un altro dei più attesi per fronteggiare l'attacco sampdoriano. Breda, però, tiene sugli scudi anche gli altri difensori, sia in ottica di possibili sorprese che in ottica di eventuali cambi a partita in corso. Pronti a dare il loro contributo anche il giovane Gabriele Boloca arrivato a gennaio e visto fin qui solo in due frammenti di partita e Fredrik Sørensen. Riguardo al danese, già nei giorni scorsi il direttore sportivo Stefano Capozucca e anche il tecnico Breda hanno pubblicamente respinto le voci legate a presunte scelte societarie di tenere in panchina il giocatore per il mancato accordo sul prolungamento di contratto. Sørensen, dunque, è a disposizione come gli altri. Resta, però, un dato oggettivo, legato a dei numeri. E questi numeri dicono che Sørensen non vede più il campo in una gara di campionato dalla partita interna con il Cittadella del 20 gennaio. Da allora, sono passati 9 partite e più di due mesi, trascorsi a guardare dalla panchina gli altri che giocano.

Tornando all'allenamento al Taddei, ancora corse a bordo campo per Andrea Favilli e Federico Viviani. L'attaccante è alle prese con il fastidio muscolare accusato contro il Cosenza, mentre il mediano si ritrova a lavorare a parte dopo che due settimane fa era tornato in gruppo. Ancora costretto ad attività differenziata pure il difensore Ange N'Guessan, l'unico sul quale non si azzardano ancora tempi di recupero. Lavoro solo in palestra (ma nessun allarme) per Antony Iannarilli.

Mentre la squadra si allena, i tifosi continuano a muoversi per andare a Genova, anche se la corsa al biglietto si è allentata rispetto ai due giorni precedenti. Vicina anche la quota dei 600. Mercoledì 27 marzo è arrivato il tutto esaurito per i 559 posti del settore messo a disposizione della tifoseria ternana. E' stato sbloccato, però, un altro settore, per ulteriori 312 posti complessivi.