Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, le prime foto insieme: chi è l'osteopata dei vip

Dopo aver tenuto nascosta la relazione per mesi, Michelle Hunziker è uscita allo scoperto e si è fatta fotografare in pubblico con il suo nuovo fidanzato, Alessandro Carollo. Come fa sapere il settimanale «Chi», i due starebbero insieme da prima dell'estate, ma solo ora avrebbero iniziato ad uscire insieme in pubblico. Ma cosa sappiamo sulla nuova fiamma della showgirl?