Alessandro Carollo, chi è il nuovo presunto fidanzato di Michelle Hunziker: età, lavoro, carriera ed ex fidanzate

Alessandro Carollo chi è? Ha 41 anni è un noto osteopata romano e tra i suoi clienti soprattutto vip (tra i suoi clienti ci sono Belén, Gessica Notaro, Paola Barale, Renato Zero e Fabrizio Corona). Ecco chi sarebbe il nuovo, presunto, fidanzato di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker, il nuovo (presunto) fidanzato è Alessandro Carollo: l'osteopata dei vip ha 41 anni

Alessandro Carollo chi è?

Carollo ha frequentato la facoltà di Scienze Motorie presso l’Università La Sapienza di Roma, fondando poi l’European Academy of Osteopathy dove oggi lavora come insegnante. Carollo ama gli sport estremi, in particolare le moto di grossa cilindrata, e Michelle è una sportiva che ama l’avventura. E tutto torna, ecco perchè la Hunziker era su una moto la scorsa settimana. «Si sono trovati», dice chi li conosce bene. I due paparazzati da Chi mentre entrano a casa di lei.

Le presunte ex fidanzate

Il nome di Carollo non è nuovo alla cronaca rosa, in passato è stato accostato a quello di vip come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale, che è sua storica amica e cliente.