Meteo, tempesta autunnale in Italia: temporali, temperature in calo e forti venti. Allerta in 10 regioni

Dopo il lungo periodo anticiclonico, che ha portato per settimane alta pressione e temperature decisamente al di sopra della media, si iniziano ora a far sentire gli effetti sull'Italia del ciclone Medusa. In arrivo tempo instabile tipicamente autunnale, con precipitazioni, neve e raffiche di vento anche oltre gli 80km/h.

Ciclone Medusa, nubifragi e grande freddo in arrivo. Ecco dove e quando colpirà, le previsioni

Vediamo allora le previsioni meteo per i prossimi giorni e le Regioni che saranno maggiormente colpite dal maltempo.