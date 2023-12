Meteo di Capodanno, pioggia e freddo fino alla Befana: le previsioni città per città

Notte di San Silvestro uggiosa e piovosa in gran parte d'Italia mentre sulle Alpi è attesa anche la neve. Il 2023, l'anno più caldo della storia a livello globale, si chiuderà con temperature ancora superiori alle medie del periodo ma qualcosa cambierà proprio sul fotofinish dell'anno: è in arrivo infatti una perturbazione atlantica, collegata a un profondo e violento ciclone centrato sulle Isole Britanniche. Per San Silvestro dunque è prevista pioggia su parte del Nord e sul versante tirrenico. Poi con la Befana potrebbe arrivare anche un po' di freddo. Sono le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo per i prossimi giorni di festa. Il cielo è già nuvoloso su molte regioni e non sono mancate delle piogge anche abbondanti i Liguria. Sono gli effetti dell'aria umida atlantica che riesce a infiltrarsi sul Mediterraneo nonostante l'alta pressione, correnti che nella giornata di domani tenderanno ad instabilizzarsi ulteriormente perche si assoceranno all'arrivo di una perturbazione. Vediamo come sarà il clima per tutto il periodo delle feste.