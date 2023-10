Meteo, ciclone atlantico sull'Italia: temporali e venti fino a burrasca. Prossima settimana ancora maltempo

Meteo, ciclone atlantico sull'Italia: temporali e venti fino a burrasca. Una forte ondata di maltempo sta sferzando il nostro Pese da venerdì e ancora per questo weekend sono previsti intensi nubifragi in molte regioni. Assisteremo ancora ad una serrata attività atlantica che, a poco a poco, si muoverà verso il settore europeo occidentale. Cosa significa per l'Italia? Secondo 3bmeteo, questo fenomeno comporterà correnti meridionali umide foriere di precipitazioni, a tratti anche intensi.

Bomba d'acqua a Roma, temporali e alberi caduti. Allerta gialla per il weekend