Bomba d'acqua a Roma, temporali e alberi caduti. Allerta gialla per il weekend

Bomba d'acqua su Roma. Il maltempo sta sferzando la Capitale e l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica, sta portando nubi, forti piogge a tratti di carattere temporalesco. Come riporta il sito 3bmeteo, la giornata di oggi sarà caratterizzata anche da un temporaneo rinforzo del vento. Il sole tornerà a far capolino sulla Capitale d'Italia tra domenica e lunedì, seppur a tratti disturbato dal transito di nuvolosità irregolare di scarsa consistenza. A seguire, tra il 24 e il 25 ottobre, possibile nuova fase di maltempo di stampo prettamente autunnale, da confermare.

Sciopero e maltempo, il traffico va in tilt: oggi 3 manifestazioni. Strade chiuse e bus deviati, la mappa

L'allerta

L'agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla, a partire dal mattino di ieri fino alle successive 24-36 ore, per la progressiva estensione sul territorio di venti forti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte.

A Roma sono attesi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 9 millimetri di pioggia. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3786m.