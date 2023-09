Meteo, con l'anticiclone Bacco torna il caldo africano: le previsioni giorno per giorno

L'anticiclone Bacco è arrivato in Italia, con caratteristiche sub-tropicali, ovvero africane, e torna quindi un caldo da piena estate. L'ondata di calore non sarà, tuttavia, forte come quelle precedenti. L'anticiclone infatti non prenderà in pieno l'Italia, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania. In Italia farà sì caldo come in piena estate, ma non sarà così rovente come ad agosto.

Anticiclone subtropicale, a inizio settembre torna il caldo. Ma ci saranno anche temporali: ecco dove

Sia sabato sia domenica, quindi, il bel tempo sarà prevalente, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire. I valori massimi torneranno a toccare i 31-33°C al Centro-Sud mentre al Nord si fermeranno in gran parte ai 29-30°C. Un'altra differenza col gran caldo di agosto saranno i valori notturni, in gran parte non più tropicali (quindi sopra i 20°C) dato che si manterranno sotto i 20°C su molte regioni.

Ilmeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.