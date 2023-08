Meloni e Salvini, la cena insieme in trattoria in Toscana: le foto sorridenti con i compagni e le figlie tra bistecche e vino rosso

Il clima era conviviale, vino rosso e bistecche alla fiorentina. Cena di coppia per Giorgia Meloni e Matteo Salvini che domenica sera si sono dati appuntamento alla "Cantinetta di Bolgheri", locale nell'entroterra toscano nel Livornese. Una reunion di lavoro prima del cdm di lunedì 7 agosto? Niente affatto. A guardare le foto scattate (e pubblicate) dal titolare del ristorante sui social si direbbe piuttosto una cena in famiglia. Giorgia e Matteo si sono presentati infatti con i rispettivi partner, il giornalista Mediaset Andrea Giambruno e Francesca Verdini. Nei selfie appaiono abbracciati e sorridenti. A dispetto di chi parlava di rapporti tesi tra i due. «Era la prima volta che li vedevamo - raccontano al Foglio i titolari dell'osteria - e sono andati via molto soddisfatti. Di sicuro sembravano molto uniti, altro che liti».

