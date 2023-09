Europee, cosa cambia con la soglia al 3%? Da Renzi a Bonelli e Calenda, chi ne beneficerebbe

Quanto vale un punto percentuale? Per alcuni partiti che si presentaranno alle prossime elezioni europee, la differenza tra entrare o no a Bruxelles. In questo senso vanno letti i rumors sul possibile abbassamento della soglia di sbarramento dal 4 al 3% alle Europee del giugno 2024.

Ogni Paese ha una propria legge elettorale per l'Europarlamento. In Italia vige un sistema proporzionale: la percentuale di voti si traduce in percentuale di eletti (salvo novità, dovrebbero essere 76 anche alle prossime elezioni). Con il limite che, per poter accedere, oggi un partito deve totalizzare almeno 4% dei voti.

