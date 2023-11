Mauro Repetto, cosa fa oggi l'ex 883: «Ho scritto "gli Anni" ma non l'ho mai voluta firmare. Max Pezzali? Era il mio compagno di banco, ma non ci cerchiamo»

Tutti l'hanno sempre considerato il ballerino che improvvisava passi di danza dietro a Max Pezzali. In realtà Mauro Repetto, fondatore insieme a Pezzali degli 883, di quella band era la mente. Insieme a Pezzali, ad esempio, ha scritto Gli anni, uno dei più grandi successi pop del gruppo, e non lo ha firmato e all'apice del successo è scomparso, fuggendo negli Stati Uniti alla ricerca di una modella che non incontrerà mai. Tornato in Italia ha ricominciato da un livello basso di Disneyland a Parigi. La sua storia è raccontata nel libro "Non ho ucciso l'Uomo ragno" (Mondadori) dove Repetto svela aneddotti e smentisce leggende. Come racconta a FanPage.