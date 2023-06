Mauro Coruzzi, chi è: età, l'ictus, il figlio (mai nato), la malattia nervosa e la super dieta: Platinette si racconta da Mara Venier

Platinette, all'anagrafe Mauro Coruzzi, è molto di più di quello che vediamo in televisione. Artista, intrattenitore, conduttore, speaker, opinionista, autore, scrittore e chi più ne ha ne metta, nel corso degli anni si è sempre conquistato visibilità grazie alla sua verve e al suo essere istrionico. Qualche mese fa le sue condizione di salute hanno fatto molto preoccupare. «Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. - ha reso noto il suo agente - Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti». Oggi Mauro Coruzzi sarà ospite di Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In. Ma chi è Platinette?