Matteo Messina Denaro morto, il boss aveva 61 anni: era malato di ​tumore al colon. In ospedale nipote, figlia e sorella

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra che per oltre trent'anni è riuscito a nascondersi dietro coperture di altissimo livello. Con lui finisce un'era fatta di violenza e terrore, di vicende e relazioni inconfessabili, di equilibri sottilissimi che, a poco a poco, hanno portato la mafia a trasformarsi da realtà contadina a superpotenza criminale. L'intervento chirurgico per una occlusione intestinale subito l'8 agosto scorso era riuscito, ma il tumore al colon, in uno stadio avanzato, non ha lasciato scampo a U Siccu che è deceduto oggi all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il capomafia di Castelvetrano si trovava nella struttura ospedaliera dove era stato trasferito dal carcere di massima sicurezza del capoluogo abruzzese nel quale era recluso in regione di 41 bis dal 17 gennaio scorso. Le cure erano state chieste nelle scorse settimane anche dai legali e dai familiari. Alcuni parenti avevano fatto visita all'ex superlatitante: anche lui nelle passate settimane aveva inscenato una protesta per non lasciare il reparto di terapia intensiva. L'ultimo dei Corleonesi si è alla fine a arreso alla malattia, trascinando con sé, nel silenzio e nell'oblio della storia, alcuni dei misteri più cupi della nostro Pease.