Massimo Ranieri come sta? Il cantautore torna in tv su Rai1 dopo la malattia, chi è: dalla figlia riconosciuta 27 anni dopo alla vita privata

Massimo Ranieri come sta? Il 28 e 29 maggio due date dei suoi concerti sono state annullate a causa di una brutta influenza che ha colpito l'artista, ma ora il cantante sta bene e torna in tv. Tutti i sogni ancora in volo, torna stasera in tv (venerdì 2 giugno) su Rai 1 alle 21.20 lo spettacolo condotto da Massimo Ranieri. «Il varierà non è morto, mai. Fa parte del costume italiano. Probabilmente vive un momento di transizione e presto ritornerà come prima, lo spero»: dopo quasi 60 anni di carriera il cantante si lancia con lo spirito di un ragazzino in questa nuova avventura e punta tutto sul varietà. Dopo il grande successo della scorsa puntata, la musica torna di nuovo protagonista sulla Rai. Massimo Ranieri, costretto a rimandare le date dei suoi concerti a Grosseto e Perugia, a causa di una forte influenza, torna in tv stasera, al suo fianco anche stasera ci sarà Rocío Muñoz Morales.