Marina La Rosa: età, vita privata e carriera dopo il Grande Fratello. Chi è l'attrice ospite a La Vita in Diretta

Marina La Rosa è un'attrice italiana diventata famosa grazie alla partecipazione alla prima edizione italiana del Grande Fratello, nel 2000. L'attrice e conduttrice è ospite oggi a La Vita in Diretta , il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1 dalle 17.05.

Zaki non sarà ospite a Che Tempo Che Fa, Fazio: «Visti gli avvenimenti, abbiamo cambiato puntata. Lo ospiteremo al più presto»

Conosciamo meglio Marina La Rosa, tra carriera, progetti e vita privata dopo la partecipazione al Gf che l'ha lanciata come volto televisivo.

Chi è Marina La Rosa: biografia e carriera

Marina La Rosa nasce a Messina il 21 gennaio 1977 e nel 2000, all’età di 23 anni, debutta in televisione: viene infatti selezionata per la prima edizione italiana del Grande Fratello. La sua permanenza nella casa dura 72 giorni e, terminata l’esperienza, la notorietà raggiunta le procura la partecipazione in diversi programmi tv.

In seguito posa anche per il calendario della rivista Max realizzando degli scatti sensuali e creando un certo scandalo. Intanto, però, nel 2001 frequenta dei corsi di recitazione per intraprende la carriera da attrice in modo professionale. L’anno successivo ottiene il primo ruolo a importante e recita nella famosa soap Beautiful. Nel 2003 compare in un episodio della seconda stagione di Carabinieri; in seguito, in Un posto al sole trova un ruolo più duraturo. Nello stesso anno è in "Terra nostra 2 – La speranza", una produzione brasiliana nella quale recita in portoghese.

Nel 2004 debutta a teatro in Elettra con il regista Geppy Gleijeses e il Teatro Stabile Calabria. Dimostra le proprie doti di attrice in diversi spettacoli mentre recita anche in alcuni cortometraggi tra i quali "Il non fumatore",di Morgan Chiarella, "Quanta donna vuoi", dove l’attrice è diretta da Edoardo De Angelis e "Fiori nel vento, fantasie di una poetessa" del regista Francesco Lama.

Nel 2005 diventa conduttrice televisiva e presenta una serie di speciali sul concorso di bellezza Miss Muretto, mentre l’anno successivo è alla guida del programma In Out. Diventa poi concorrente del talent show Reality Circus e nel 2008 conduce Vita in crociera, un documentario nel quale degli attori ricostruiscono alcuni avvenitemi accaduti sulle navi turistiche.

Nel 2014 esordisce in radio con la conduzione di Trash Parade, rubrica radiofonica dove affianca Benedicta Boccoli. Dopo sette anni di assenza dalla televisione ritorna sul piccolo schermo grazie all’invito al Maurizio Costanzo Show. Nel 2016 diventa opinionista del programma televisivo Il giallo della settimana, uno spin-off del più famoso Quarto Grado. Partecia poi anche a Mai dire Talk al fianco della Gialappa’s Band.

Nel 2019 torna sotto i riflettori partecipando alla 14ª edizione dell’isola dei famosi: rimane in gara fino alla puntata finale del programma e di classifica seconda. Tra i progetti più recenti c’è una rubrica a puntate condotta da La Rosa intotolata "2020’s – 20 anni", nella quale la conduttrice intervista un ex concorrente della casa della prima edizione del Grande Fratello.