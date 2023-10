Zaki non sarà ospite a Che Tempo Che Fa, la decisione di Discovery dopo le dichiarazioni dello studente su Hamas. Fazio: «Abbiamo cambiato puntata»

Zaki non sarà ospite alla prima puntata di Che tempo che Fa. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono pronti a tornare con il loro talk che andrà in onda per la prima volta su canale 9, dopo l'addio alla Rai, domenica 15 ottobre. Discovery ci ripensa così fa dietrofront dopo le parole dirompenti del ricercatore egiziano su Israele. Zaki, ll'indomani della guerra esplosa, si è sostanzialmente schierato senza riserve al fianco della Palestina e di Hamas senza mai condannarne i crimini.

Stop a Zaki a Che tempo che fa

Tra i vari post pubblicati inoltre lo studente ha definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu «un serial killer». Israele-Palestina nessuno può essere ritenuto come filo-Hamas se sostiene la Palestina. Non sono con Hamas».

Il motivo

Patrick Zaki quindi non parteciperà alla prima puntata della nuova stagione di “Che Tempo che fa”, in programma domenica prossima sul Nove come invece era stato annunciato nei giorni scorsi. Lo conferma Discovery dopo che Fabio Fazio al Corriere della Sera ha affermato che «visti gli avvenimenti, abbiamo cambiato la puntata. Ospiteremo Zaki al più presto»