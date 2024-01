Maria Antonietta Panico, chi è la donna morta a Trento: l'ex, l'impegno in politica con Fugatti e l'ipotesi omicidio

Maria Antonietta Panico è la donna trovata morta in casa a Trento dall'ex marito. La donna, 42 anni, era riversa a letto in una pozza di sangue. L'ipotesi principale è che si tratti di femminicidio. Secondo quanto riferito dal medico legale, sul corpo Maria Antonietta non ci sono apparenti ferite da taglio e che solo dopo l'autopsia si potrà sapere se si tratta di omicidio o di morte dovuta a malore. La signora aveva una figlia di 16 anni che vive con il padre. La procura sta esaminando i tabulati per verificare se ci sono messaggi o telefonate di interesse investigativo. La pm Foiera sta ascoltando persone informate sui fatti e parenti.