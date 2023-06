Margherita Agnelli, chi sono i 5 figli (non Elkann) in guerra con i fratelli per l'eredità della nonna

Una guerra in perfetto stile Beautiful. Madre contro figli, fratellastri contro fratellastri. E in mezzo un'eredità milionaria che porta il nome di una delle famiglie più ricche e blasonate di Italia: gli Agnelli. Margherita Agnelli, figlia di Marella Caracciolo e di Gianni Agnelli, da oltre 16 anni è in guerra con i suoi primi tre figli avuti da Alain Elkann: John, Ginevra e Lapo. I primi di una lunga serie di nascite: perché Margherita, 67 anni, di figli ne ha avuti poi altri cinque dal secondo marito Serge de Palhen: Maria, Pietro, Anne, Sofia e Tatiana. E proprio i figli avuti da de Palhen, conte di origine francese che in passato sarebbe stato manager in Fiat, si sarebbero schierati a favore della madre nella causa legale per il patrimonio della madre Marella che la vede scontrarsi con i primi tre figli. Reclamando almeno 1,1 miliardo.

Eredità Agnelli, ecco il patrimonio conteso di Marella Caracciolo: 160 milioni tra ville, opere d'arte e gioielli