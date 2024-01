Alta tensione in Medio Oriente. I raid di Stati Uniti e Gran Bretagna sulle basi degli Houthi in Yemen rappresentano soltanto l'ultimo sviluppo di una guerra che dal 7 ottobre, giorno degli attacchi di Hamas in Israele, ha visto un allargamento delle tensioni in Libano, Siria, Iraq e Mar Rosso.

Mar Rosso, l'ambasciatore iraniano all'Onu: «La crisi è legata alla guerra in corso a Gaza»