Luca Barbareschi, dall'abbandono della madre agli abusi, passando per i sei figli (con tre donne diverse): chi è l'attore ospite a Domenica In

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Danny Quinn a Enrica Bonaccorti, passando per Bobby Solo e Nicola Di Bari, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche l'attore e regista Luca Barbareschi, presente in studio per presentare al pubblico la seconda stagione del suo talk show "In Barba a Tutto", in onda su Rai 3 dal 14 gennaio alle 23.15.

