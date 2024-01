Domenica In, da Enrica Bonaccorti a Luca Barbareschi, passando per Danny Quinn: tutti gli ospiti della domenica di Rai 1

La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, domenica 14 gennaio, in onda su Rai 1 a partire dalle 14.

Gli ospiti di oggi

Saranno numerosi gli ospiti della domenica di Rai 1. Così come la scorsa settimana, saranno presenti in studio Bobby Solo, Nicola Di Bari e Marino Bartoletti, per raccontare aneddoti e curiosità su Sanremo, ormai alle porte. Insieme a loro, anche Tiziana Rivale, Maurizio Vandelli, Mal, Wilma Goich e Francesca Alotta. Mara Venier accoglierà poi nel suo salotto l'attore e regista Danny Quinn, pronto a parlare di carriera e vita privata, oltre a raccontare la sua esperienza sul palco dell'Ariston. Spazio poi a uno dei volti storici di casa Rai: l'attrice e conduttrice Enrica Bonaccorti, che ricorderà gli artisti con i quali ha collaborato nel corso della sua lunga carriera artistica. Infine, l'intervista all'attore e regista Luca Barbareschi, che presenterà al pubblico di Rai 1 la seconda stagione del suo talk show "In Barba a Tutto", in onda su Rai 3 dal 14 gennaio alle 23.15.