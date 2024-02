Kate Middleton, che fine ha fatto? L'uscita (in segreto) due settimane fa. Il silenzio della principessa preoccupa i sudditi

Non una foto, nè una parola ai suoi sudditi. Kate Middleton chiusa nell’Adelaide Cottage di Windsor, in convalescenza dopo l’intervento all’addome subito lo scorso 16 gennaio, è un fantasma. Non si fa vedere da settimane e non riapparirà in pubblico fino ad aprile. Un’eccessiva segretezza che ha spinto i media a chiedere spiegazioni agli uffici di Kate e William a Kensington Palace. Perché non dà notizie sulla sua salute? ««Sta bene - si sono limitati a dire in un comunicato ufficiale - La convalescenza sta andando come sperato». Ma cresce il sospetto sul suo silenzio.