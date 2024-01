Kate Middleton, come sta? Escluso il tumore, ma le sue condizioni sono «serie». Bbc: preoccupa tono comunicato

Kate Middleton è stata ricoverata in ospedale a Londra dove ha subito un'operazione all'addome. L'intervento, come riportano diversi media, sarebbe andato bene, ma le fonti della corte britannica riferiscono che la principessa di Galles dovrà restare ricoverata almeno per «10-15 giorni» e che non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali «fino a Pasqua». È quindi ancora giallo sulle sue reali condizioni di salute. Continuano a rincorrersi diverse voci, alcune poco rassicuranti. La Bbc, infatti, ha parlato di una degenza coplicata riferendosi ad una «situazione medica seria».