“Con il cuore, nel nome di Francesco”, Carlo Conti alla conduzione del concerto benefico da Assisi: da Maninni a Nigiotti, scaletta, ospiti e anticipazioni

Torna il concerto benefico «Con il Cuore, nel nome di Francesco», in diretta da Assisi, dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco stasera in tv, giovedì 6 giugno alle 21.30 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. Ancora una volta alla conduzione Carlo Conti, fresco di nomina a direttore artistico del Festival di Sanremo, che ci accompagna nel corso della serata insieme a grandissimi ospiti. Scopriamo dunque tutto quello che c’è da sapere sull’evento.

Con il Cuore, nel nome di Francesco: gli ospiti

Sul piazzale della Basilica Superiore di San Francesco si esibiranno tanti artisti amatissimi dal pubblico. A cantare ci saranno, tra gli altri, i The Kolors, i Ricchi e Poveri e Maninni. Oltre a loro, anche Orietta Berti, Enrico Nigiotti. Fausto Leali e i Nomadi. Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura di chi è in difficoltà. Carolina Rey, inviata presso alcune delle mense francescane presenti in Italia, racconterà l’impegno dei frati e dei volontari che quotidianamente contribuiscono a dare sostegno e a far sentire meno sole le tante persone bisognose.

In questa 22/a edizione della maratona solidale i frati del Sacro convento di San Francesco saranno ancora una volta accanto ai bisognosi in Italia e nel mondo e alle popolazioni di Gaza e Betlemme. «In questo momento la solidarietà è la risposta a quella parte di mondo indifferente al dramma della guerra», ha affermato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'evento. «Da Assisi - ha aggiunto - vogliamo rispondere con un appello per la pace e il prendersi cura dei fratelli e delle sorelle in difficoltà. È lo stesso san Francesco ad insegnarci a farci prossimi degli emarginati, degli ultimi, dei dimenticati.

Come donare

Anche in questa edizione alla musica degli artisti si alterneranno le testimonianze di frati e suore impegnati in prima linea nell'accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà. Per sostenere «Con il Cuore, nel nome di Francesco», fino al 30 giugno si possono donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.