Creme solari, tra le peggiori anche alcune molto costose: la classifica di Altroconsumo

Arriva ufficialmente l'estate: le temperature sono destinate a crescere sempre di più nei prossimi giorni, fino a toccare picchi di 40°C con l'anticiclone Scipione. I raggi solari, però, sanno essere estremamente nocivi per la nostra salute e possono addirittura costituire un forte rischio. Ecco perché è importante esporsi al sole in totale sicurezza, applicando la giusta protezione solare a seconda delle esigenze della propria pelle. Le creme solare non sono tutte uguali e si distinguono in base al fattore di protezione (Spf). Ma come scegliere il giusto prodotto in un'offerta così varia? L’analisi di Altroconsumo, realizzata su 12 prodotti specifici per il viso con indice di protezione (SPF) pari o superiore a 50 presenti sugli scaffali dei supermercati in Italia, mostra quali sono le creme solari migliori in commercio, e aiuta nella scelta della giusta crema.

L'analisi e i parametri di scelta

Lo studio si basa su quattro criteri. Primo fra tutti, l'efficacia protettiva, cioè quanto la crema è in grado di proteggere la nostra pelle dai danni solari: i prodotti che non rispettano il livello di protezione riportato in etichetta sono stati i più penalizzati nel giudizio di qualità.

Altro parametro fondamentale, la sicurezza degli ingredienti. I prodotti sono stati valutati anche sulla presenza nelle formulazioni di ingredienti che, sebbene autorizzati, non sono considerati totalmente sicuri.

Importante poi nella classifica delle creme solari più adatte, la valutazione dell’impatto ambientale. In generale, le creme in commercio, secondo questo parametro, sono mediocri. A raggiungere la sufficienza è soltanto una crema, la «Nivea Sun Kids Mineral che ha una formula meno impattante sull’ambiente soprattutto perché contiene solo filtri fisici non filtri chimici (o organici) che sono più di frequente quelli più negativi per l’ambiente soprattutto quello marino». Ad essere valutate negativamente, quelle difficili da smaltire nella differenziata o con il doppio imballaggio (Rilastil e Lancaster con scatola). Invece, la più rispettosa dell'ambiente è la Garnier Sensitive, in plastica riciclata.

Infine, è stata valutata anche l’esperienza d’uso dei consumatori: Il "miglior acquisto", per il rapporto tra qualità e prezzo, è la crema solare di Prep, che supera di poco gli 11 euro.

Le creme migliori

Miglior prodotto, un solare del brand Avène, che costa 19,40 euro a confezione.

Un cosmetico senza profumo, con effetto invisibile, che da una parte assicura la protezione proposta e dall’altro lata ha un impatto ambientale ridotto.

A seguire, tre prodotti. Collistar (27 euro), brand che si trova in profumeria, Nivea (11,10) e Eucerin (14,80).

Le peggiori

Tra i prodotti che proprio non superano la sufficienza, la crema Bilboa, che è distribuita in moltissimi supermercati con un prezzo intorno ai 10 euro, e qa Lancaster, acquistabile in profumeria al prezzo di più di 35 euro.

L'attenzione verso i più piccoli

Ancora più attenzione deve essere riservata alla pelle dei bambini, dal momento che tra i fattori di rischio per lo svilppo di tumori cutanei in età adultà c'è l'intensa esposizione solare in età infantile. Quest’anno Altroconsumo ha analizzato 15 creme solari per bambini Spf 50+ e 21 creme con Spf 30 per tutti (versione crema e spray).

I risultati del testi sono indicativi: 2 creme solari per bambini su 15, Nivea Sun Kids Ultra Protect & Play Crema 50+ e Bilboa Bimbi Spray 50+, non proteggono quanto dichiarano,perché la protezione corrisponderebbe a un indice di protezione Spf 30 (alta), e quindi decisamente inferiore a quello riportato in etichetta 50+. E per questo, Altroconsumo ha segnalato al ministero della Salute e all'Agcm questi due prodotti, per falsa percezione di sicurezza di chi lo compra e lo applica.

Sul podio delle migliori creme solari per bambini Spf 50+, Angstrom Bambini Latte spray solare idratante 50+ (175 ml), Nivea Sun Babies & Kids Sensitive Protect 5 in 1 Spray 50+ (270 ml) e Garnier Ambre Solaire Sensitive Advance Kids Spray 50+ (300 ml).

Ma ad essere importante nella protezione della pelle dei più piccoli, non è solo la scelta della crema. È, infatti, anche necessario applicarla correttamente. Quindi, occorre spalmare in abbondanza e spesso il cosmetico, sempre dopo il bagno (anche quella che è 'resistente all’acqua' protegge appunto in acqua) anche perché nessuna filtra i raggi Uv al 100%.