John Travolta, giallo sulla pubblicità occulta alle scarpe U-Power e il cachet da 200mila euro (che la Rai ha smentito). Amadeus: «Il ballo del qua qua? Sapeva tutto»

Nuova serata di Sanremo, nuovo caso. Forse il più grande da quando è cominciato il festival. "Colpa" dell'ospite John Travolta, coinvolto in un siparietto con Amadeus e Fiorello nel quale ha dovuto fare il "ballo del qua qua", sketch che ai telespettatori proprio non è piaciuto. Ma non è finita qui: la polemica riguarda anche il cachet da 200mila euro - citato dall'Adnkronos - che poi la Rai ha smentito in conferenza stampa. «Nessun cachet, solo un rimborso spese, anche basso. Altro non c'è», hanno detto il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai Marcello Ciannamea e la vicedirettrice Federica Lentini. Secondo l'Adnkronos il cachet pagato dalla Rai sarebbe appunto di circa 200.000 euro. La cifra non comprende le spese di trasferta che sarebbero state affrontate in concorso, in quanto l'attore ha raggiunto Nizza con il suo aereo privato ed era in zona per un impegno con uno sponsor.