Italiano espulso dalla Gran Bretagna (malgrado il certificato). Massimiliano Melargo: «Arrestato e messo sul primo aereo per Venezia»

L'italiano Massimiliano Melargo, 27 anni, è stato costretto a lasciare la Gran Bretagna malgrado fosse in possesso del certificato rilasciato dal ministero degli Interni (l'Home Office Certification of Application) in cui era autorizzato esplicitamente a entrare e uscire dal Paese a suo piacimento mentre era in esame la sua richiesta per un visto per vivere e lavorare, ha reso noto il Guardian. Ma quali sono le nuove regole dopo Brexit?

Questura, in un anno rilasciati 26 mila passaporti: addio attese infinite