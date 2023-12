Rapporto Censis, nel 2040 solo una coppia su 4 avrà figli. Clima impazzito e guerra tra le paure degli italiani

Vedono quel che accade, gli italiani, ma non reagiscono. È come se tenessero gli occhi chiusi di fronte ai problemi: hanno paura ma non fanno niente per risolverli. Non pensano a progetti a lungo termine, quasi come se vivessero alla giornata.

È questa la situazione descritta nel 57° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, che nel capitolo “La società italiana al 2023” definisce gli italiani «sonnambuli» ovvero «ciechi dinanzi ai presagi». I segnali di un futuro poco roseo, infatti, ci sono tutti dalla crisi demografica ai conflitti internazionali.