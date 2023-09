It-alert, quando arriva? Calendario, messaggio che arriva e cosa fare: tutto quello che c'è da sapere

È previsto per giovedì 21 settembre alle ore 12 il test IT-alert nella Regione Lazio. Dopo le prime prove in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Campania e Marche, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale - attualmente in fase di sperimentazione - arriverà anche nella Capitale e nel resto della Regione.