Perché Israele ha attaccato l'Iran? I mini droni e la strategia soft: ecco cosa è successo davvero

Israele ha lanciato nella notte mini droni contro una base militare iraniana a Isfahan, nel centro del Paese. L'operazione, a quanto pare molto limitata e senza alcuna vittima, sembra aver messo fine al momento ad una settimana ad altissima tensione in Medio Oriente, apertasi con l'attacco di sabato scorso ad Israele. Vanno in questo senso le parole attribuite dalla Tass ad un alto funzionario del regime degli ayatollah, secondo cui non si prevedono ritorsioni immediate. Gli attacchi diretti da Stato a Stato tra i due arcinemici sono «finiti», ha azzardato una fonte dell'intelligence regionale citata dalla Cnn.