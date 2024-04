Iran, chi comanda davvero? Dalla Guida Suprema al capo dei pasdaran fino al presidente della Repubblica, chi sono (e chi ha più potere)

Chi è che comanda in Iran? Chi prende le decisioni? Un aspetto cruciale in questo momento di estrema tensione. Il bombardamento israeliano del primo aprile all'ambasciata di Teheran a Damasco ha scatenato la risposta della Repubblica Islamica. Centinaia di missili e droni sono stati lanciati in direzione del territorio di Tel Aviv. Ma l'attacco è stato neutralizzato grazie ai sistemi di difesa e alla cooperazione degli alleati, tra cui Stati Uniti e Francia. Entrambi gli Stati hanno dato supporto al premier Netanyahu. In Israele è lui a prendere le decisioni. Insieme, naturalmente, a generali, ufficiali e membri del gabinetto di governo. E per l’Iran?

