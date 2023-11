Instagram e Facebook a pagamento, al via la nuova fase: cosa cambia, il messaggio che arriva e i costi

Alla fine Meta lo ha fatto. Come anticipato qualche giorno fa, l'impresa statunitense che controlla Facebook e Instagram ha introdotto la possibilità di pagare un abbonamento mensile per utilizzare i due social network senza pubblicità. Moltissimi i commenti degli utenti, che in queste ore stanno condividendo sulle varie piattaforme questa nuova novità. Vediamo ora insieme cosa cambia, i costi e il messaggio che arriverà (o è già arrivato) sui nostri dispositivi.

Facebook e Instagram a pagamento, ma senza pubblicità: l'idea di Meta per lanciare gli abbonamenti in Europa