Incidente pullman Mestre, identificate tutte le vittime: chi sono. I fidanzati, gli sposi, i bambini vegliati dal cagnolino

C'era il calciatore in viaggio di nozze con la moglie incinta di sette mesi e quel bambino che non nascerà mai, la coppia di fidanzati, la famiglia tedesca con tanto di cagnolino al seguito e quella romena, l'autista del bus che poco prima di morire aveva scritto sui social «Shuttle to Venice». C'erano 21 persone a bordo di quell'autobus che ha sfondato il guardrail del cavalcavia a Mestre e poi ha preso fuoco, e ora hanno tutte un nome.