Libano, incursioni e bombe. Hezbollah: «Siamo pronti». Inizia la battaglia intorno alla Blue line

Gli scontri con il Libano a nord di Israele aprono un nuovo fronte di guerra. Lo Stato ebraico martella con l’artiglieria, Hezbollah rivendica di aver attaccato obiettivi israeliani in quattro siti. Tra le migliaia di razzi e missili lanciati nel giro di una settimana da Gaza, quello di ieri, in direzione nord del Paese, ha creato un nuovo allarme per la Difesa israeliana. È stata l’incursione più lontana partita dalla Striscia quella dell’Ayyash 250, così chiamato forse in memoria di quello che era stato ribattezzato «ingegner morte», il terrorista ucciso dai servizi segreti e di cui Mohamed Deif, capo delle brigate di Hamas, ha preso il posto. Il numero, invece, indica la capacità di gittata: oltre 250 chilometri. Il razzo è stato abbattuto ma questo certamente non rassicura la Difesa israeliana sul versante settentrionale, dove è stata chiusa l’area intorno alla città di confine di Metula. Israele combatte anche contro i militanti di Hezbollah, sostenuti dall’Iran.