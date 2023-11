Henry Kissinger, chi era: segretario di Stato con Nixon e Ford, l'allarme sul Covid e la posizione sull'Ucraina (poi cambiata)

Aveva compiuto 100 anni lo scorso 27 maggio, Henry Kissinger, il Grande Vecchio della politica estera americana che per oltre mezzo secolo, prima sul proscenio dell'amministrazione e poi dietro le quinte, ha lavorato fino all'ultimo, ha orientato tra luci ed ombre, tra premi Nobel contestati ed accuse di aver appoggiato, con l'esercizio spregiudicato della sua realpolitik, dittatori e guerre in tutto il mondo. Kissinger, che ancora lavorava 15 ore al giorno del suo studio, aveva recentemente rivendicato di conservare un ruolo a livello globale in un'intervista con Cbsnews. Dopo aver spiegato che «ci sono buone probabilità» che Xi Jinping e Vladimir Putin avessere preso una sua chiamata, alla domanda se sarebbe stato pronto, dietro la richiesta di un presidente, «a volare a Mosca per parlare con Putin», rispose: «sarei propenso a farlo, ma lo farei come consigliere non come persona attiva». E riguardo poi allo scenario ucraino, il grande tessitore dei rapporti con Pechino aveva le idee chiare: «Ora che la Cina è entrata nei negoziati, ne verremo a capo, penso entro la fine dell'anno - disse sempre nell'intervista - parleremo di un processo negoziale e persino di veri e propri negoziati».