Hamas armato dalla Corea del Nord contro Israele? Il caso del lanciagranate RPG-7 usato sotto falso nome

La Corea del Nord potrebbe aver fornito artiglieria, lanciagranate e addestramento ad Hamas prima del suo attacco a Israele. A lanciare l'accusa sono le forze armate della Corea del Sud che si aggiungono ai sospetti avanzati dagli Stati Uniti. Secondo lo stato maggiore di Seoul Pyongyang potrebbe anche impiegare tattiche simili per un attacco a sorpresa nel Sud. «Si ritiene che Hamas sia direttamente o indirettamente collegato alla Corea del Nord in vari settori, come il commercio di armi, la guida tattica e l'addestramento», ha detto il funzionario a condizione di anonimato.