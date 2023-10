Hamas, chi lo finanzia? Criptovalute, soldi sulle navi ed enti di beneficenza: la rete globale da oltre 300 milioni

Hamas utilizza una rete di finanziamento globale per incanalare il sostegno di enti di beneficenza e nazioni amiche, facendo passare anche denaro attraverso i tunnel di Gaza o utilizzando criptovalute per aggirare le sanzioni internazionali. I miliziani ora però dovranno affrontare ancora più ostacoli per accedere ai fondi: all’inizio di questa settimana, la polizia israeliana ha infatti dichiarato di aver congelato un conto bancario della Barclays che secondo le autorità era collegato alla raccolta fondi di Hamas e di aver bloccato le numerose tranche in moneta digitale utilizzati per raccogliere donazioni. Ed è così che la mossa di Israele ha portato alla luce una complessa rete finanziaria, in parte legittima, in parte nascosta, che costiuisce il patrimonio del Movimento di resistenza islamica (e del suo governo).

