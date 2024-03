Haiti, prorogato lo stato d'emergenza: chiuso il principale porto del paese. L'Onu: «Sistema sanitario al collasso»

Non migliora la situazione ad Haiti, dove lo stato di emergenza è stato prorogato per un mese a Port-au-Prince, la capitale, vista l'ondata di violenza che non accenna a diminuire, con bande criminali che controllano ormai ampie regioni del Paese. Una prima misura simile era stata decretata domenica scorsa soltanto per tre giorni. Il sistema sanitario sembra essere ormai al collasso e la recente chiusura del principale porto di Haiti non ha fatto altro che allontanare le possibilità di un ritorno a una situazione di stabilità in tempi brevi.