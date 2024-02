Guerra elettronica e droni, ecco la strategia del nuovo generale Syrskyi (per rispondere agli attacchi digitali di Putin)

Droni, guerra elettronica e nuove strategie di battaglia. Sono queste le premesse che il generale Oleksandr Syrskyi ha messo in chiaro nel suo primo commento pubblico da quando ha assunto il comando delle Forze Armate ucraine. Syrsky è stato nominato giovedì pomeriggio dal presidente Zelensky dopo il siluramento del super generale Valerii Zaluzhnyi in un controverso riassetto che segna il più grande rimpasto militare dall’invasione su vasta scala della Russia quasi due anni fa. Secondo il nuovo numero uno delle Forze Armate «solo i cambiamenti e il miglioramento costante dei mezzi e dei metodi di guerra renderanno possibile il successo del conflitto contro la Russia" individuando i droni e la guerra elettronica come le nuove tecnologie in grado di aiutare l'Ucraina a ottenere la vittoria.

