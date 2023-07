L’ultima incursione è avventa questa mattina. Un drone ucraino ha attaccato un edificio della polizia a Bryansk, in Russia. Il veicolo aereo senza pilota delle forze armate di Kiev ha colpito la sede della direzione degli affari interni nel distretto di Trubchevsky, senza provocare feriti. Lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Alexander Bogomaz, ed è la conferma del cambio di strategia attuato dall’Ucraina. «La guerra sta arrivando in Russia», ha annunciato ieri il presidente Volodymyr Zelensky, in visita ai feriti nella città occidentale di Ivano-Frankivsk, commentando minacciosamente gli eventi della giornata, ovvero il raid con droni avvenuto al centro di Mosca, nel quale una persona è rimasta ferita, e un attacco parallelo in Crimea.